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Video: Чорна п’ятниця. Як зекономити правильно? Факти тижня, 21.11

В Чорну п’ятницю магазини беруть штурмом. Адже саме у цей день там неймовірні знижки. Такий день в Україні проводять уже кілька років поспіль. Та відзначають так звану Чорну п’ятницю у нас інколи навіть тиждень або й місяць. Цей маркетинговий хід прийшов в Україну зі Сполучених Штатів Америки. Тож що треба знати, аби у Чорну п’ятницю не бути обдуреним по-чорному та чи дійсно можливо щось виграти - дивіться у сюжеті Галини Якушко.

Чорна п’ятниця. Як зекономити правильно? Факти тижня, 21.11
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В Чорну п’ятницю магазини беруть штурмом. Адже саме у цей день там неймовірні знижки. Такий день в Україні проводять уже кілька років поспіль. Та відзначають так звану Чорну п’ятницю у нас інколи навіть тиждень або й місяць. Цей маркетинговий хід прийшов в Україну зі Сполучених Штатів Америки.

Тож що треба знати, аби у Чорну п’ятницю не бути обдуреним по-чорному та чи дійсно можливо щось виграти – дивіться у сюжеті Галини Якушко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чорна п’ятниця. Як зекономити правильно? Факти тижня, 21.11 / 21.11.2021 20:40
21.11.2021 20:40

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