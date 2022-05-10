Чорнобиль після окупантів. Ексклюзивний репортаж із зони відчуження. Факти тижня, 08.05

Майже місяць Чорнобильська атомна електростанція була в окупації російськими військами. За цей час РФ довели, що вони є повноцінним ядерним терористом, який може погрожувати не лише зброєю, а і техногенними катастрофами. Сергій Костеж ексклюзивно поспілкувався з працівником ЧАЕС, який місяць був на станції, та дослідив які наслідки окупації Чорнобиля.

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