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Video: Чорнобиль після окупантів. Ексклюзивний репортаж із зони відчуження. Факти тижня, 08.05

Майже місяць Чорнобильська атомна електростанція була в окупації російськими військами. За цей час РФ довели, що вони є повноцінним ядерним терористом, який може погрожувати не лише зброєю, а і техногенними катастрофами. Сергій Костеж ексклюзивно поспілкувався з працівником ЧАЕС, який місяць був на станції, та дослідив які наслідки окупації Чорнобиля.

Чорнобиль після окупантів. Ексклюзивний репортаж із зони відчуження. Факти тижня, 08.05
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Майже місяць Чорнобильська атомна електростанція була в окупації російськими військами. За цей час РФ довели, що вони є повноцінним ядерним терористом, який може погрожувати не лише зброєю, а і техногенними катастрофами. Сергій Костеж ексклюзивно поспілкувався з працівником ЧАЕС, який місяць був на станції, та дослідив які наслідки окупації Чорнобиля.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чорнобиль після окупантів. Ексклюзивний репортаж із зони відчуження. Факти тижня, 08.05 / 10.05.2022 16:28
10.05.2022 16:28

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