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Video: Чи буде третя світова? І як розморожені конфлікти у світі вплинуть на Україну? Факти тижня, 07.08

Майже три мільйони людей по всьому світу в режимі онлайн стежили за літаком Ненсі Пелосі, який слідував на Тайвань. Від того, чи приземлиться там спікерка Палати представників Конгресу США залежало, чи вибухне війна між Китаєм та США. На день раніше стрімке загострення сталося на Балканах. Конфлікт між Сербією та Косово розвернувся блискавично. Через день, у середу – спалахнув Нагірний Карабах. І наприкінці тижня - Близький Схід. Що це за серпневе загострення? Куди ми котимось? І як це позначиться на Україні? Розбирався Олександр Мельников.

Чи буде третя світова? І як розморожені конфлікти у світі вплинуть на Україну? Факти тижня, 07.08
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Майже три мільйони людей по всьому світу в режимі онлайн стежили за літаком Ненсі Пелосі, який слідував на Тайвань. Від того, чи приземлиться там спікерка Палати представників Конгресу США залежало, чи вибухне війна між Китаєм та США. На день раніше стрімке загострення сталося на Балканах. Конфлікт між Сербією та Косово розвернувся блискавично. Через день, у середу – спалахнув Нагірний Карабах. І наприкінці тижня – Близький Схід. Що це за серпневе загострення? Куди ми котимось? І як це позначиться на Україні? Розбирався Олександр Мельников.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чи буде третя світова? І як розморожені конфлікти у світі вплинуть на Україну? Факти тижня, 07.08 / 08.08.2022 18:53
08.08.2022 18:53

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