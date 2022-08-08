Чи буде третя світова? І як розморожені конфлікти у світі вплинуть на Україну? Факти тижня, 07.08

Справа Кравченка. Як СРСР полював на людину, яка вперше розповіла про ГУЛАГ і голодомор? Факти тижня, 31.07
Нікополь під постійними обстрілами. Репортаж із місця терору на Дніпропетровщині. Факти тижня, 31.07
Не зовсім курортний сезон. Як змінилося життя в Одесі з постійними обстрілами? Факти тижня, 31.17
Південний фронт Коли над Херсоном знову замайорить український прапор? Факти тижня, 31.07
Нові винищувачі для України. Як сучасні МІГ-29 і F16 можуть змінити ситуацію на фронті? Факти тижня, 31.07
Медицина у Польщі. Яке лікування для українців там є безкоштовним? Факти тижня, 24.07
Іранські дрони для Росії. Чи змінять “Шахіди” хід війни в Україні? Факти тижня, 24.07
Янголи життя. Як “Лікарі без кордонів” рятують людей у прифронтовій зоні? Факти тижня, 24.07
Ми це зробили: команда “Фактів тижня” передала дрон на передову
Ведуча ICTV Оксана Соколова кардинально змінила імідж
“Укрзалізниця” отримає 50 мільйонів євро: Оксана Соколова про допомогу від Європейського банку реконструкції та розвитку
Тисяча бронежилетів та новий автопарк: Оксана Соколова розповіла як європейці допомагають українським прикордонникам і поліції