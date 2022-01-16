Чи буде війна? Про що домовилися США і Росія? Факти тижня, 16.01

Життя після олів’є. Як правильно відновитися після свят? Факти тижня, 16.01
Як вижити на війні? Фортеці-сховища, тривожна валізка і армійський резерв. Факти тижня, 16.01
Після протестів. Які наслідки матиме казахстанський Майдан для України? Факти тижня, 16.01
Казахстан після Майдану. Як змінилося життя у країні? Факти тижня, 16.01
Нові карантинні обмеження та чи захистить бустерна доза від омікрону? Факти тижня, 16.01
Цінове ралі. Що подорожчає найближчим часом і як зміниться курс долара? Факти тижня, 16.01
Факти тижня – повний випуск – 26.12.2021
Куди на свята? Де краще відгуляти канікули: у Львові чи Одесі? Факти тижня, 26.12
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал