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Video: Чи буде війна? Про що домовилися США і Росія? Факти тижня, 16.01

Напруга наростає. США щодня публікують все нові сценарії можливого вторгнення росіян. Пентагон заявив, що Кремль готує диверсії в середині України, аби створити передумови для агресії. Тож, наскільки це реально? Що врешті дали переговори західного світу з Росією? Та що означає уся ця дипломатична риторика - переклав усе зрозумілою мовою Володимир Рунець.

Чи буде війна? Про що домовилися США і Росія? Факти тижня, 16.01
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Напруга наростає. США щодня публікують все нові сценарії можливого вторгнення росіян. Пентагон заявив, що Кремль готує диверсії в середині України, аби створити передумови для агресії.

Тож, наскільки це реально? Що врешті дали переговори західного світу з Росією? Та що означає уся ця дипломатична риторика – переклав усе зрозумілою мовою Володимир Рунець.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чи буде війна? Про що домовилися США і Росія? Факти тижня, 16.01 / 16.01.2022 19:13
16.01.2022 19:13

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