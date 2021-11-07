Чи будемо взимку без світла і тепла? Факти тижня, 07.11

Голова уряду Денис Шмигаль заявив, що не давав доручень на віялові відключення населення. Але по факту світло по селах вже вимикають. Що це означає? І до чого нам готуватись на зиму? Усі сценарії розписав Андрій Борис.

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