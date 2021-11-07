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Video: Чи будемо взимку без світла і тепла? Факти тижня, 07.11

Голова уряду Денис Шмигаль заявив, що не давав доручень на віялові відключення населення. Але по факту світло по селах вже вимикають. Що це означає? І до чого нам готуватись на зиму? Усі сценарії розписав Андрій Борис.  

Чи будемо взимку без світла і тепла? Факти тижня, 07.11
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Голова уряду Денис Шмигаль заявив, що не давав доручень на віялові відключення населення. Але по факту світло по селах вже вимикають. Що це означає? І до чого нам готуватись на зиму? Усі сценарії розписав Андрій Борис.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чи будемо взимку без світла і тепла? Факти тижня, 07.11 / 07.11.2021 19:04
07.11.2021 19:04

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