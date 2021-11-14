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Video: Чи хворіють на Covid вакциновані? І які привілеї дає довідка тим, хто одужав? Факти тижня, 14.11

20% українців найближчим часом планують зробити щеплення. Йдеться у дослідженні Українського інституту майбутнього. Ще 40% респондентів відповіли, що вже отримали дві або одну дозу. Ну, і про погане – 10% вакцинованих зізналися, що купили сертифікати. Це майже мільйон українців. Третина з них боїться, що після вакцинації стали б мутантами. Або жертвами експерименту з чіпізації. Артем Куля розібрався, чому хворіють вакциновані.  

Чи хворіють на Covid вакциновані? І які привілеї дає довідка тим, хто одужав? Факти тижня, 14.11
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20% українців найближчим часом планують зробити щеплення. Йдеться у дослідженні Українського інституту майбутнього. Ще 40% респондентів відповіли, що вже отримали дві або одну дозу.

Ну, і про погане – 10% вакцинованих зізналися, що купили сертифікати. Це майже мільйон українців. Третина з них боїться, що після вакцинації стали б мутантами. Або жертвами експерименту з чіпізації.

Артем Куля розібрався, чому хворіють вакциновані.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чи хворіють на Covid вакциновані? І які привілеї дає довідка тим, хто одужав? Факти тижня, 14.11 / 14.11.2021 19:14
14.11.2021 19:14

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