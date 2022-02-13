Чи проживе Україна без білоруського дизеля. Та що є у наших засіках? Факти тижня, 13.02

Цього тижня Лукашенко відрізав Україну від литовського бензину та дизелю. Та ще й почав погрожувати зупинити поставки білоруського пального. Кожен другий літр 95 бензину в Україні – білоруський. З дизпаливом ситуація ще гірша.

Що стоїть за погрозами Лукашенка? Чи може Київ зіскочити з білоруської бензинової голки? Олександр Візгін побував на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. І разом з експертами оцінив всі ризики.