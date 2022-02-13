seach
ICTV - Разом краще

Video: Чи проживе Україна без білоруського дизеля. Та що є у наших засіках? Факти тижня, 13.02

Цього тижня Лукашенко відрізав Україну від литовського бензину та дизелю. Та ще й почав погрожувати зупинити поставки білоруського пального.  Кожен другий літр 95 бензину в Україні – білоруський. З дизпаливом ситуація ще гірша. Що стоїть за погрозами Лукашенка? Чи може Київ зіскочити з білоруської бензинової голки? Олександр Візгін побував на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. І разом з експертами оцінив всі ризики.

Чи проживе Україна без білоруського дизеля. Та що є у наших засіках? Факти тижня, 13.02
0

Цього тижня Лукашенко відрізав Україну від литовського бензину та дизелю. Та ще й почав погрожувати зупинити поставки білоруського пального.  Кожен другий літр 95 бензину в Україні – білоруський. З дизпаливом ситуація ще гірша.

Що стоїть за погрозами Лукашенка? Чи може Київ зіскочити з білоруської бензинової голки? Олександр Візгін побував на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. І разом з експертами оцінив всі ризики.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чи проживе Україна без білоруського дизеля. Та що є у наших засіках? Факти тижня, 13.02 / 13.02.2022 19:53
13.02.2022 19:53

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь