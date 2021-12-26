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Video: Чи скінчиться пандемія і що буде з цінами на газ? Міжнародні прогнози на 2022. Факти тижня, 26.12

Під знаком пандемії. В 2021 році коронавірус, на жаль, нікуди не зник. Але у людства з'явилася надія - вакцина від Covid-19. Протягом року коронавірус відповідав мутаціями, намагаючись вижити. У світі з'являються нові штами. Останній - Омікрон - змушує Європу закритися на новорічні свята. Навіть для вакцинованих туристів. Вірусологи радять набиратися терпіння. Наступного року Covid-19 не зникне, але світло в кінці тунелю стане яскравішим. Чого нам чекати від пандемії у 2022? Та до яких подій готуватися у рік Тигра? Андрій Борис зібрав прогнози.  

Чи скінчиться пандемія і що буде з цінами на газ? Міжнародні прогнози на 2022. Факти тижня, 26.12
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Під знаком пандемії. В 2021 році коронавірус, на жаль, нікуди не зник. Але у людства з’явилася надія – вакцина від Covid-19.

Протягом року коронавірус відповідав мутаціями, намагаючись вижити. У світі з’являються нові штами. Останній – Омікрон – змушує Європу закритися на новорічні свята. Навіть для вакцинованих туристів.

Вірусологи радять набиратися терпіння. Наступного року Covid-19 не зникне, але світло в кінці тунелю стане яскравішим.

Чого нам чекати від пандемії у 2022? Та до яких подій готуватися у рік Тигра? Андрій Борис зібрав прогнози.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Чи скінчиться пандемія і що буде з цінами на газ? Міжнародні прогнози на 2022. Факти тижня, 26.12 / 26.12.2021 19:42
26.12.2021 19:42

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