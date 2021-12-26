Чи скінчиться пандемія і що буде з цінами на газ? Міжнародні прогнози на 2022. Факти тижня, 26.12

Під знаком пандемії. В 2021 році коронавірус, на жаль, нікуди не зник. Але у людства з’явилася надія – вакцина від Covid-19.

Протягом року коронавірус відповідав мутаціями, намагаючись вижити. У світі з’являються нові штами. Останній – Омікрон – змушує Європу закритися на новорічні свята. Навіть для вакцинованих туристів.

Вірусологи радять набиратися терпіння. Наступного року Covid-19 не зникне, але світло в кінці тунелю стане яскравішим.

Чого нам чекати від пандемії у 2022? Та до яких подій готуватися у рік Тигра? Андрій Борис зібрав прогнози.