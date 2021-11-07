Чи стягує Путін війська до кордонів України і нова візитівка Яроша. Факти тижня, 07.11

Росія та Білорусь підписали спільну військову доктрину Союзної держави. І це на тлі публікацій американських ЗМІ про те, що Росія підтягує війська до українських кордонів. Є фото докази. Куди повертає ця ситуація? Дізнавався Олександр Візгін.

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