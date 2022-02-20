Чи вдасться Заходу приборкати Путіна? Про що говорили у Мюнхені. Факти тижня, 20.02

Саме на Мюнхенській конференції у 2007 році Володимир Путін виголосив свою знамениту промову. Про те, що Росію не влаштовує існуючий світовий порядок. Власне від того моменту ми й почали шлях до сьогоднішньої кризи.

Путін до Мюнхена цього року, вперше, не приїхав. А Володимир Зеленький виголосив надзвичайно гостру промову. Що йому відповіли – дивіться у сюжеті Андрія Бориса.