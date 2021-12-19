Де і почому купити новорічну ялинку? Факти тижня, 19.12

Де роздобути ялинку до Нового року безпечно, недорого, і так, щоб не обсипалась за три дні? А також як вибрати штучну красуню? Сергій Костеж провів ялинкову інспекцію і в лісі, і на базарах.

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