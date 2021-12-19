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Video: Де і почому купити новорічну ялинку? Факти тижня, 19.12

Де роздобути ялинку до Нового року безпечно, недорого, і так, щоб не обсипалась за три дні? А також як вибрати штучну красуню? Сергій Костеж провів ялинкову інспекцію і в лісі, і на базарах.  

Де і почому купити новорічну ялинку? Факти тижня, 19.12
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Де роздобути ялинку до Нового року безпечно, недорого, і так, щоб не обсипалась за три дні? А також як вибрати штучну красуню? Сергій Костеж провів ялинкову інспекцію і в лісі, і на базарах.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Де і почому купити новорічну ялинку? Факти тижня, 19.12 / 19.12.2021 20:33
19.12.2021 20:33

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