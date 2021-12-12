seach
ICTV - Разом краще

Video: Де відгуляти корпоратив? Ціни та поради від Фактів тижня

Фахівці стверджують, що гуляння цього року будуть масовими та гучними, бо люди вже скучили за спілкуванням наживо. Тож чимало компаній, ще починаючи з жовтня, бронювали кафе та ресторани, замовляли новорічне меню. Де нині гуляють корпоратив та які ціни - дивіться у сюжеті Галини Якушко.

Де відгуляти корпоратив? Ціни та поради від Фактів тижня
0 Коментувати

Фахівці стверджують, що гуляння цього року будуть масовими та гучними, бо люди вже скучили за спілкуванням наживо. Тож чимало компаній, ще починаючи з жовтня, бронювали кафе та ресторани, замовляли новорічне меню.

Де нині гуляють корпоратив та які ціни – дивіться у сюжеті Галини Якушко.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Де відгуляти корпоратив? Ціни та поради від Фактів тижня / 12.12.2021 20:35
12.12.2021 20:35

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь