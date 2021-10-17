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Video: Дефіцит вугілля в Україні. Чи загрожують нам віялові відключення? Факти тижня, 17.10

Вугілля немає де купувати, бо його по усьому світу під чисту вигрібає Китай. Чим це нам світить? Відключеннями світла? Підвищенням тарифів на електрику? Чи є вихід? Чи шукають його у владі? Або просто підводять країну до необхідності відновити закупівлю електрики у Росії? Підводні течії вугільних проблем та їх вплив на наш гаманець досліджував Олександр Візгін.  

Дефіцит вугілля в Україні. Чи загрожують нам віялові відключення? Факти тижня, 17.10
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Вугілля немає де купувати, бо його по усьому світу під чисту вигрібає Китай. Чим це нам світить? Відключеннями світла? Підвищенням тарифів на електрику? Чи є вихід? Чи шукають його у владі?

Або просто підводять країну до необхідності відновити закупівлю електрики у Росії? Підводні течії вугільних проблем та їх вплив на наш гаманець досліджував Олександр Візгін.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Дефіцит вугілля в Україні. Чи загрожують нам віялові відключення? Факти тижня, 17.10 / 17.10.2021 19:42
17.10.2021 19:42

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