Дефіцит вугілля в Україні. Чи загрожують нам віялові відключення? Факти тижня, 17.10

Вугілля немає де купувати, бо його по усьому світу під чисту вигрібає Китай. Чим це нам світить? Відключеннями світла? Підвищенням тарифів на електрику? Чи є вихід? Чи шукають його у владі?

Або просто підводять країну до необхідності відновити закупівлю електрики у Росії? Підводні течії вугільних проблем та їх вплив на наш гаманець досліджував Олександр Візгін.