seach
ICTV - Разом краще

Video: “Денег нет, но вы держитесь”. Як санкції погіршили життя простих росіян? Факти тижня, 14.03

Розпочавши повномасштабну війну в Україні, Росія підписала собі смертельний вирок в економічному плані. Нарешті санкції, запроваджені всім світом, дійшли і до звичайних росіян. Рубль обвалився, заощадження обезцінилися, а громадяни РФ масово втрачають роботу. Як санкції погіршили життя простих росіян - дивіться онлайн у сюжеті Сергія Костежа.

“Денег нет, но вы держитесь”. Як санкції погіршили життя простих росіян? Факти тижня, 14.03
0

Розпочавши повномасштабну війну в Україні, Росія підписала собі смертельний вирок в економічному плані.

Нарешті санкції, запроваджені всім світом, дійшли і до звичайних росіян. Рубль обвалився, заощадження обезцінилися, а громадяни РФ масово втрачають роботу.

Як санкції погіршили життя простих росіян – дивіться онлайн у сюжеті Сергія Костежа.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / “Денег нет, но вы держитесь”. Як санкції погіршили життя простих росіян? Факти тижня, 14.03 / 14.03.2022 18:46
14.03.2022 18:46

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь