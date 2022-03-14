“Денег нет, но вы держитесь”. Як санкції погіршили життя простих росіян? Факти тижня, 14.03

Розпочавши повномасштабну війну в Україні, Росія підписала собі смертельний вирок в економічному плані.

Нарешті санкції, запроваджені всім світом, дійшли і до звичайних росіян. Рубль обвалився, заощадження обезцінилися, а громадяни РФ масово втрачають роботу.

Як санкції погіршили життя простих росіян – дивіться онлайн у сюжеті Сергія Костежа.