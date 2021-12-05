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Video: Держпереворот по-українськи. Хто виграв від гучної заяви? Факти тижня, 05.12

Президент Зеленський заявив, що Україна має вести прямі переговори з Кремлем. Сідати за стіл з Путіним без посередників. Це було сказано під час щорічного послання президента у парламенті і спричинило найзапекліші суперечки. Мовляв, про що можна домовлятися з очільником Кремля, який хоче тільки одного — капітуляції? Розголос пішов такий, що перебив навіть скандал із держпереворотом, якого усі очікували 1 грудня. Втім, швидше, як фарсу. Що ж для нас перевернув цей тиждень - розкаже Олександр Візгін.

Держпереворот по-українськи. Хто виграв від гучної заяви? Факти тижня, 05.12
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Президент Зеленський заявив, що Україна має вести прямі переговори з Кремлем. Сідати за стіл з Путіним без посередників. Це було сказано під час щорічного послання президента у парламенті і спричинило найзапекліші суперечки. Мовляв, про що можна домовлятися з очільником Кремля, який хоче тільки одного — капітуляції?

Розголос пішов такий, що перебив навіть скандал із держпереворотом, якого усі очікували 1 грудня. Втім, швидше, як фарсу. Що ж для нас перевернув цей тиждень – розкаже Олександр Візгін.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Держпереворот по-українськи. Хто виграв від гучної заяви? Факти тижня, 05.12 / 05.12.2021 19:03
05.12.2021 19:03

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