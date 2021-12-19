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Video: Дід Мороз проти Санта Клауса. Неказкова історія символів Нового року. Факти тижня, 19.12

У слов'янському фольклорі був Морозко. Але радянська влада наповнила його іншим змістом, аби змусити людей забути про святого Миколая, віру й звичні традиції. Хто стоїть за Дідом Морозом? Розбирався Олександр Мельников.

Дід Мороз проти Санта Клауса. Неказкова історія символів Нового року. Факти тижня, 19.12
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У слов’янському фольклорі був Морозко. Але радянська влада наповнила його іншим змістом, аби змусити людей забути про святого Миколая, віру й звичні традиції. Хто стоїть за Дідом Морозом? Розбирався Олександр Мельников.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Дід Мороз проти Санта Клауса. Неказкова історія символів Нового року. Факти тижня, 19.12 / 19.12.2021 20:51
19.12.2021 20:51

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