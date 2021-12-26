Догодити тигру. У чому зустрічати Новий рік? І як правильно загадати бажання? Факти тижня, 26.12

До Нового року залишилися лічені дні. Езотерики кажуть, тигр — тварина рішуча і вольова, тож рік буде вдалим для тих, хто приймає швидкі рішення. Але щоб йому догодити – треба і новорічний стіл правильно накрити – з мандаринами, апельсинами та обов’язково м’ясними стравами. І ялинку правильними іграшками прикрасити.

Що нам віщують зірки у рік Синього Водяного Тигра? Як його слід зустрічати, чим задобрювати, щоб було менше втрат і більше щасливих знахідок? Галина Якушко зібрала усі прогнози.