Документи для вакцинованих і невакцинованих. Факти тижня, 07.11

З наступного тижня українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати цифровий сертифікат про одужання. Що дасть цей документ? А також, які двері відкриває жовтий сертифікат про одне щеплення. Як отримати паперові довідки? Які там мають бути печатки, бо не всі вони, як виявляється, мають юридичну силу. Галина Якушко в усьому розібралася.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.