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Video: Документи для вакцинованих і невакцинованих. Факти тижня, 07.11

З наступного тижня українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати цифровий сертифікат про одужання. Що дасть цей документ? А також, які двері відкриває жовтий сертифікат про одне щеплення. Як отримати паперові довідки? Які там мають бути печатки, бо не всі вони, як виявляється, мають юридичну силу. Галина Якушко в усьому розібралася.

Документи для вакцинованих і невакцинованих. Факти тижня, 07.11
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З наступного тижня українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати цифровий сертифікат про одужання. Що дасть цей документ? А також, які двері відкриває жовтий сертифікат про одне щеплення. Як отримати паперові довідки? Які там мають бути печатки, бо не всі вони, як виявляється, мають юридичну силу. Галина Якушко в усьому розібралася.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Документи для вакцинованих і невакцинованих. Факти тижня, 07.11 / 07.11.2021 20:01
07.11.2021 20:01

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