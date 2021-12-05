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Video: Долар росте. Що подорожчає до нового року? Факти тижня, 05.12

За збігом обставин, після чергового траншу від МВФ, коли гривня, зазвичай, стабілізується – курс долара стрімко рвонув догори.  До того ж в Україні рекордний урожай зерна, за який ми отримуємо валютну виручку. Та й населення, як раніше, вже не ганяється за зеленим. Де тепер його межа? І як відреагують ціни? Усе розкаже Галина Якушко.

Долар росте. Що подорожчає до нового року? Факти тижня, 05.12
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За збігом обставин, після чергового траншу від МВФ, коли гривня, зазвичай, стабілізується – курс долара стрімко рвонув догори.  До того ж в Україні рекордний урожай зерна, за який ми отримуємо валютну виручку. Та й населення, як раніше, вже не ганяється за зеленим.

Де тепер його межа? І як відреагують ціни? Усе розкаже Галина Якушко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Долар росте. Що подорожчає до нового року? Факти тижня, 05.12 / 05.12.2021 19:54
05.12.2021 19:54

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