Долар росте. Що подорожчає до нового року? Факти тижня, 05.12

За збігом обставин, після чергового траншу від МВФ, коли гривня, зазвичай, стабілізується – курс долара стрімко рвонув догори. До того ж в Україні рекордний урожай зерна, за який ми отримуємо валютну виручку. Та й населення, як раніше, вже не ганяється за зеленим.

Де тепер його межа? І як відреагують ціни? Усе розкаже Галина Якушко.