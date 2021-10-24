Дорожчає пальне, продукти й техніка. Що відбувається з цінами? Факти тижня, 24.10

Підтримка МВФ – важливий сигнал для бізнесу та інших позичальників. З Україною можна мати справу. Але найголовніше – ці гроші повинні пригальмувати інфляцію. Тобто, зростання цін, які останнім часом щось розгулялися.

Від харчів і техніки до бензину. Чому зростають цінники в магазинах і на ринках? І чого нам чекати завтра? Галина Якушко пройшлася по основних позиціях.