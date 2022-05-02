«Довга рука» з Заходу. Чи зможуть поставки важкого озброєння переломити хід війни? Факти тижня, 01.05

Ленд ліз – історичне слово цього тижня. Тепер США поставлятиме по максимуму зброї для України. Усе робиться для того, щоб наша держава перемогла підступного агресора. Окрім того, продовжують постачати зброю й інші держави. Чим саме з нами діляться країни – дивіться онлайн у сюжеті Олександра Візгіна.

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