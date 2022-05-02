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Video: «Довга рука» з Заходу. Чи зможуть поставки важкого озброєння переломити хід війни? Факти тижня, 01.05

Ленд ліз - історичне слово цього тижня. Тепер США поставлятиме по максимуму зброї для України. Усе робиться для того, щоб наша держава перемогла підступного агресора. Окрім того, продовжують постачати зброю й інші держави. Чим саме з нами діляться країни - дивіться онлайн у сюжеті Олександра Візгіна.

«Довга рука» з Заходу. Чи зможуть поставки важкого озброєння переломити хід війни? Факти тижня, 01.05
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Ленд ліз – історичне слово цього тижня. Тепер США поставлятиме по максимуму зброї для України. Усе робиться для того, щоб наша держава перемогла підступного агресора. Окрім того, продовжують постачати зброю й інші держави. Чим саме з нами діляться країни – дивіться онлайн у сюжеті Олександра Візгіна.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / «Довга рука» з Заходу. Чи зможуть поставки важкого озброєння переломити хід війни? Факти тижня, 01.05 / 02.05.2022 16:12
02.05.2022 16:12

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