Духи на борту та таємниці зниклих літаків. Містичний бік авіації. Факти тижня, 24.10

Містичні збіги та символи загадкових авіакатастроф. У деякі літаки взагалі краще не сідати. Принаймні, якщо вірити магії чисел. Бо ж у них про це на роду написано. Чи то на борті. Згадаємо наші історії. Внуківський рейс Москва – Одеса – чотири четвірки. Розбився при злеті. Літак із хокейною командою Локомотив Ярославль. Три четвірки. Розбився при злеті. Усі загинули.

Та все ж авіаційний транспорт вважається найбезпечнішим – хоча після деяких кадрів в таке складно повірити. Щороку всі літаки світу виконують 16 млн рейсів. Ризик загинути в авіакатастрофі – один на мільярд. Ризик безслідно розчинитися у повітрі – ще менший.

Про загадкові авіакатастрофи розкаже Олексій Кобзар.