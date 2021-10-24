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Video: Духи на борту та таємниці зниклих літаків. Містичний бік авіації. Факти тижня, 24.10

Містичні збіги та символи загадкових авіакатастроф. У деякі літаки взагалі краще не сідати. Принаймні, якщо вірити магії чисел. Бо ж у них про це на роду написано. Чи то на борті. Згадаємо наші історії. Внуківський рейс Москва – Одеса – чотири четвірки. Розбився при злеті. Літак із хокейною командою Локомотив Ярославль. Три четвірки. Розбився при злеті. Усі загинули. Та все ж авіаційний транспорт вважається найбезпечнішим – хоча після деяких кадрів в таке складно повірити. Щороку всі літаки світу виконують 16 млн рейсів. Ризик загинути в авіакатастрофі – один на мільярд. Ризик безслідно розчинитися у повітрі – ще менший. Про загадкові авіакатастрофи розкаже Олексій Кобзар.

Духи на борту та таємниці зниклих літаків. Містичний бік авіації. Факти тижня, 24.10
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Містичні збіги та символи загадкових авіакатастроф. У деякі літаки взагалі краще не сідати. Принаймні, якщо вірити магії чисел. Бо ж у них про це на роду написано. Чи то на борті. Згадаємо наші історії. Внуківський рейс Москва – Одеса – чотири четвірки. Розбився при злеті. Літак із хокейною командою Локомотив Ярославль. Три четвірки. Розбився при злеті. Усі загинули.

Та все ж авіаційний транспорт вважається найбезпечнішим – хоча після деяких кадрів в таке складно повірити. Щороку всі літаки світу виконують 16 млн рейсів. Ризик загинути в авіакатастрофі – один на мільярд. Ризик безслідно розчинитися у повітрі – ще менший.

Про загадкові авіакатастрофи розкаже Олексій Кобзар.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Духи на борту та таємниці зниклих літаків. Містичний бік авіації. Факти тижня, 24.10 / 24.10.2021 21:32
24.10.2021 21:32

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