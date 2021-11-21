seach
ICTV - Разом краще

Video: Екологічні бомби. Де в Україні ховають токсичні відходи? Факти тижня, 21.11

У розвинених країнах правила, які вводить влада - одні для всіх. Для України це поки великий виклик. Підтвердження цьому скандал, який розгорівся на енергетичному ринку. На Полтавщині СБУ знайшла звалище смертельно небезпечних токсичних відходів. Наразі проводиться розслідування, звідки воно могло взятися. Проте, окрім цього, є підозри, що подібні звалища є й в інших областях України. Про екобомби, які можуть бути поруч із нами - дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

Екологічні бомби. Де в Україні ховають токсичні відходи? Факти тижня, 21.11
0 Коментувати

У розвинених країнах правила, які вводить влада – одні для всіх. Для України це поки великий виклик. Підтвердження цьому скандал, який розгорівся на енергетичному ринку. На Полтавщині СБУ знайшла звалище смертельно небезпечних токсичних відходів.

Наразі проводиться розслідування, звідки воно могло взятися. Проте, окрім цього, є підозри, що подібні звалища є й в інших областях України.

Про екобомби, які можуть бути поруч із нами – дивіться у сюжеті Володимира Рунця.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Екологічні бомби. Де в Україні ховають токсичні відходи? Факти тижня, 21.11 / 21.11.2021 19:50
21.11.2021 19:50

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь