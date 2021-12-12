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Video: Економічний паспорт українця. Як працюватиме і кому платитимуть гроші? Факти тижня, 12.12

Президент України Володимир Зеленський нещодавно виступив у Верховній Раді з ініціативою запровадити так звані економічні паспорти для українських дітей. Коли на рахунок до повноліття капатиме певна сума. Така практика уже є в деяких арабських країнах, де видобувають нафту. Чи потягне таку ініціативу Україна, звідки братимуть кошти та як все працюватиме - дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

Економічний паспорт українця. Як працюватиме і кому платитимуть гроші? Факти тижня, 12.12
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Президент України Володимир Зеленський нещодавно виступив у Верховній Раді з ініціативою запровадити так звані економічні паспорти для українських дітей. Коли на рахунок до повноліття капатиме певна сума.

Така практика уже є в деяких арабських країнах, де видобувають нафту. Чи потягне таку ініціативу Україна, звідки братимуть кошти та як все працюватиме – дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Економічний паспорт українця. Як працюватиме і кому платитимуть гроші? Факти тижня, 12.12 / 12.12.2021 19:20
12.12.2021 19:20

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