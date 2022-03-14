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Video: Енергетичний “бан”. Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03

Цього тижня Сполучені Штати Америки завдали потужного удару по російській економіці, заборонивши імпорт російської нафти, яка є одним із основних джерел наповнення їхнього бюджету. Це лише початок великої гри. Як США завдяки ембарго змінює світовий енергетичний порядок - дивіться онлайн у сюжеті Володимира Рунця.

Енергетичний “бан”. Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03
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Цього тижня Сполучені Штати Америки завдали потужного удару по російській економіці, заборонивши імпорт російської нафти, яка є одним із основних джерел наповнення їхнього бюджету.

Це лише початок великої гри. Як США завдяки ембарго змінює світовий енергетичний порядок – дивіться онлайн у сюжеті Володимира Рунця.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Енергетичний “бан”. Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03 / 14.03.2022 18:48
14.03.2022 18:48

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