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Video: Ердоган замість Лукашенка. Чому Туреччина хоче помирити Україну та Росію? Факти тижня, 05.12

Цього тижня президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував стати посередником між Україною та Росією, щоб вирішити конфлікт. Судячи з російської істерики - в Кремлі такого не очікували. Яке вікно можливостей відкриває для нас ця пропозиція? Навіщо Ердоган на 8 році війни вирішив включитися у велику гру? І чому його заява викликала такий переполох в Москві? Сценарії від Володимира Рунця.  

Ердоган замість Лукашенка. Чому Туреччина хоче помирити Україну та Росію? Факти тижня, 05.12
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Цього тижня президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував стати посередником між Україною та Росією, щоб вирішити конфлікт. Судячи з російської істерики – в Кремлі такого не очікували.

Яке вікно можливостей відкриває для нас ця пропозиція? Навіщо Ердоган на 8 році війни вирішив включитися у велику гру? І чому його заява викликала такий переполох в Москві? Сценарії від Володимира Рунця.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Ердоган замість Лукашенка. Чому Туреччина хоче помирити Україну та Росію? Факти тижня, 05.12 / 05.12.2021 19:38
05.12.2021 19:38

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