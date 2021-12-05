Ердоган замість Лукашенка. Чому Туреччина хоче помирити Україну та Росію? Факти тижня, 05.12

Цього тижня президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував стати посередником між Україною та Росією, щоб вирішити конфлікт. Судячи з російської істерики – в Кремлі такого не очікували.

Яке вікно можливостей відкриває для нас ця пропозиція? Навіщо Ердоган на 8 році війни вирішив включитися у велику гру? І чому його заява викликала такий переполох в Москві? Сценарії від Володимира Рунця.