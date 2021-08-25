Факти Тижня – 15 років вашої довіри

Підроблене вершкове масло. Як його відрізнити від оригіналу? Факти тижня, 04.07
Як Україна позбувається кримінальних авторитетів? Факти тижня, 04.07
Де чекають українських заробітчан і скільки обіцяють платити? Факти тижня, 04.07
Як українські депутати довели Путіна до істерики? Факти тижня, 04.07
Втеча Ані Лорак з концерту в Москві та інші зашквари. Факти тижня, 04.07
Земля вже у продажу. Почому продають українські гектари? Факти тижня, 04.07
“Сі Бриз-2021”. Чому він налякав Кремль? Факти тижня, 04.07
Факти тижня – повний випуск – 27.06.2021
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження