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Video: Факти тижня – ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ

Офіційний сайт "Фактів тижня": https://faktu-week.ictv.ua/ Підписуйтесь на канал: http://www.youtube.com/channel/UCG26bSkEjJc7SqGsxoHNnbA?sub_confirmation=1 Факти тижня від ICTV на Facebook - https://www.facebook.com/faktyweek ICTV ONLINE https://ictv.ua/ua/index/online

Факти тижня – ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ
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Офіційний сайт “Фактів тижня”: https://faktu-week.ictv.ua/

Підписуйтесь на канал: http://www.youtube.com/channel/UCG26bSkEjJc7SqGsxoHNnbA?sub_confirmation=1

Факти тижня від ICTV на Facebook – https://www.facebook.com/faktyweek

ICTV ONLINE https://ictv.ua/ua/index/online

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ / 08.12.2021 15:45
08.12.2021 15:45

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