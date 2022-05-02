Факти тижня – повний випуск – 01.05.2022

Здоров’я Путіна. Яку хворобу приховує кремлівський диктатор? Факти тижня, 01.05
Провокації у Придністров’ї. Чи зможе російський десант висадитися на Одещині? Факти тижня, 01.05
«Довга рука» з Заходу. Чи зможуть поставки важкого озброєння переломити хід війни? Факти тижня, 01.05
Порятунок від війни. Як українських біженців зустрічають по той бік кордону? Факти тижня, 14.03
Гаага все побачить. Чи можливо засудити Путіна у військовому трибуналі? Факти тижня, 14.03
Від Курил до Калінінграду. На які території може розвалитися Росія? Факти тижня, 14.03
Паніка в путінському бункері. Хто готує в Росії державний заколот? Факти тижня, 14.03
Енергетичний “бан”. Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03
«Факти тижня» на ICTV встановили новий рекорд
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”