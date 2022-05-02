Факти тижня – повний випуск – 01.05.2022

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 01.05.2022: що насправді Путін покаже росіянам на День Перемоги; яку хворобу приховує кремлівський диктатор; чи зможе російський десант висадитися на Одещині; чи зможуть поставки важкого озброєння переломити хід війни; навіщо окупанти силоміць вивозять українців у Росію; на скільки можуть подорожчати пальне і продукти через війну в Україні.

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