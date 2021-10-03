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Video: Факти тижня – повний випуск – 03.10.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 03.10.2021: Масштабні міжнародні навчання армійців з 15 країн; штам «Дельта» почав масово інфікувати дітей; наскільки ще може подорожчати хліб; подвійне вбивство у Білорусі; новий газовий скандал; заробітки українців у Польщі; обов’язкова вакцинація; безкоштовний транспорт та фантастичні шатли - ексклюзив з Естонії; хто замовив видатного українського науковця Левка Симиренка; біди ретроградного Меркурія; секрети діамантів.

Факти тижня – повний випуск – 03.10.2021
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Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 03.10.2021: Масштабні міжнародні навчання армійців з 15 країн; штам «Дельта» почав масово інфікувати дітей; наскільки ще може подорожчати хліб; подвійне вбивство у Білорусі; новий газовий скандал; заробітки українців у Польщі; обов’язкова вакцинація; безкоштовний транспорт та фантастичні шатли – ексклюзив з Естонії; хто замовив видатного українського науковця Левка Симиренка; біди ретроградного Меркурія; секрети діамантів.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 03.10.2021 / 03.10.2021 21:49
03.10.2021 21:49

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