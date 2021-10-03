Факти тижня – повний випуск – 03.10.2021

Зазирнути в майбутнє. Безкоштовний транспорт та фантастичні шатли – ексклюзив з Естонії. Факти тижня. 03.10
Обов’язкова вакцинація. Чи будуть звільняти тих, хто відмовляється від щеплення? Факти тижня. 03.10
Із будівельника в топ-менеджери. Заробітки українців у Польщі. Факти тижня. 03.10
Новий газовий скандал. Чому Путін пустив газ до Угорщини в обхід України? Факти тижня.03.10
Подвійне вбивство у Білорусі. Хто насправді поцілив у КДБшника? Факти тижня.03.10
«Золотий» батон. Наскільки ще може подорожчати хліб? Факти тижня.03.10
Штам «Дельта» почав масово інфікувати дітей. Та інші короновини тижня. Факти тижня.03.10
На рівні з вояками НАТО. Масштабні міжнародні навчання армійців з 15 країн. Факти тижня.03.10
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження