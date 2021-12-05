Факти тижня – повний випуск – 05.12.2021

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 05.12.2021: держпереворот по-українськи; скільки ще мутуватиме Covid-19; чому Туреччина хоче помирити Україну та Росію; хто «відмазав» депутата Юрченка та інші зашквари; долар росте; ексклюзив з автосалону в Дубаї; що б з’їсти і не розтовстіти; коли платні дороги з’являться в Україні та як працюють у Польщі; 30 років після розпаду СРСР.

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