seach
ICTV - Разом краще

Video: Факти тижня – повний випуск – 06.02.2022

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 06.02.2022: скандальні подробиці ДТП з Трухіним і ексклюзивне відео з камер спостереження; чи захистить Україну новий союз з Польщею та Великою Британією; який має бути план дій на випадок агресії РФ; як Україна зміцнює кордон з Білоруссю; які потрібно мати продукти на випадок надзвичайної ситуації; як Росія та СРСР прикривали війни спортивними змаганнями.

Факти тижня – повний випуск – 06.02.2022
0

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 06.02.2022: скандальні подробиці ДТП з Трухіним і ексклюзивне відео з камер спостереження; чи захистить Україну новий союз з Польщею та Великою Британією; який має бути план дій на випадок агресії РФ; як Україна зміцнює кордон з Білоруссю; які потрібно мати продукти на випадок надзвичайної ситуації; як Росія та СРСР прикривали війни спортивними змаганнями.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 06.02.2022 / 07.02.2022 02:00
07.02.2022 02:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь