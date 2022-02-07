Факти тижня – повний випуск – 06.02.2022

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 06.02.2022: скандальні подробиці ДТП з Трухіним і ексклюзивне відео з камер спостереження; чи захистить Україну новий союз з Польщею та Великою Британією; який має бути план дій на випадок агресії РФ; як Україна зміцнює кордон з Білоруссю; які потрібно мати продукти на випадок надзвичайної ситуації; як Росія та СРСР прикривали війни спортивними змаганнями.

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