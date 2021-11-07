Факти тижня – повний випуск – 07.11.2021

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 07.11.2021: чи будемо взимку без світла і тепла; протести антивакцинаторів та інші короновини; непристойний жест Лероса та інші зашквари; чи стягує Путін війська до кордонів України; документи для вакцинованих і невакцинованих; що змінилося у ПДР; що збудують на місці промислового гіганта заводу Більшовик; навіщо Україні криголам; як не стати жертвою колекторів.

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