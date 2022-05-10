Факти тижня – повний випуск – 08.05.2022

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 08.05.2022: загадкові смерті російських топ-менеджерів; Чорнобиль після окупантів; якою зброєю насправді воюють окупанти в Україні; чим українцям не догодив Пушкін і Булгаков; як Європа допомагає відновлювати українські міста; чи допоможе нам Захід використати закордонні активи росіян; чи оголосить Путін загальну мобілізацію.

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