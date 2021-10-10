seach
ICTV - Разом краще

Video: Факти тижня – повний випуск – 10.10.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 10.10.2021: гучне звільнення Разумкова; як зміцнити імунітет під час третьої хвилі коронавірусу; 80-ті роковини Бабиного Яру; скандал з Укрексімбанком; хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори; чому українські далекобійники тікають до Європи; чому секонд-хенд знову в тренді; чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука; яким зв’язком користуються президенти.

Факти тижня – повний випуск – 10.10.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 10.10.2021: гучне звільнення Разумкова; як зміцнити імунітет під час третьої хвилі коронавірусу; 80-ті роковини Бабиного Яру; скандал з Укрексімбанком; хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори; чому українські далекобійники тікають до Європи; чому секонд-хенд знову в тренді; чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука; яким зв’язком користуються президенти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 10.10.2021 / 10.10.2021 22:35
10.10.2021 22:35

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь