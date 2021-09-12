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Video: Факти тижня – повний випуск – 12.09.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 12.09.2021: головні теми і обговорення YES 2021; коли буде локдаун; зашквари тижня; 20 років терактам 11 вересня; коли Росія остаточно поглине Білорусь; чи подешевшає електрика? Ексклюзив з АЕС; чи подорожчають автомобілі в Україні; повзучі, літаючі та пірнаючі солдати на службі в арміях світу; нерозказана історія провидиці Ванги та похорон – на мільйон: на чому заробляють ритуальники.

Факти тижня – повний випуск – 12.09.2021
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Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 12.09.2021: головні теми і обговорення YES 2021; коли буде локдаун; зашквари тижня; 20 років терактам 11 вересня; коли Росія остаточно поглине Білорусь; чи подешевшає електрика? Ексклюзив з АЕС; чи подорожчають автомобілі в Україні; повзучі, літаючі та пірнаючі солдати на службі в арміях світу; нерозказана історія провидиці Ванги та похорон – на мільйон: на чому заробляють ритуальники.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 12.09.2021 / 12.09.2021 23:00
12.09.2021 23:00

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