Факти тижня – повний випуск – 13.02.2022

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 13.02.2022: на що можуть обернутись спільні навчання Путіна й Лукашенка; навіщо приїздив Макрон; чи зможе Омікрон покласти край пандемії; невловимий хабарник із депутатським значком; чи проживе Україна без білоруського дизеля; навіщо українці почали масово озброюватися; наскільки подорожчають комунальні послуги; як отримати телефон, обіцяний президентом; плавучий палац Путіна і яхти кремлівської еліти.

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