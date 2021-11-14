Факти тижня – повний випуск – 14.11.2021

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 14.11.2021: як цієї зими заощадити на опаленні; чи готова Україна стримати нелегальних мігрантів; нові пригоди Саакашвілі у Грузії та інші зашквари тижня; чи хворіють на Covid вакциновані і які привілеї дає довідка тим, хто одужав; шукачі скарбів в Україні. Як натрапити на золоту жилу; чим обернеться для ЄС ця міграційна криза.

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