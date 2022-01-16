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Video: Факти тижня – повний випуск – 16.01.2022

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 16.01.2022: результати переговорів США та Росії; нові карантинні обмеження та чи захистить бустерна доза від омікрону; що подорожчає найближчим часом і як зміниться курс долара; як змінилося життя у Казахстані після протестів та які наслідки матиме для України; як правильно відновитися після свят; чи введуть в Україні продуктові картки; таємниця смерті Сергія Корольова.

Факти тижня – повний випуск – 16.01.2022
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Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 16.01.2022: результати переговорів США та Росії; нові карантинні обмеження та чи захистить бустерна доза від омікрону; що подорожчає найближчим часом і як зміниться курс долара; як змінилося життя у Казахстані після протестів та які наслідки матиме для України; як правильно відновитися після свят; чи введуть в Україні продуктові картки; таємниця смерті Сергія Корольова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 16.01.2022 / 16.01.2022 21:46
16.01.2022 21:46

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