Факти тижня – повний випуск – 16.01.2022

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 16.01.2022: результати переговорів США та Росії; нові карантинні обмеження та чи захистить бустерна доза від омікрону; що подорожчає найближчим часом і як зміниться курс долара; як змінилося життя у Казахстані після протестів та які наслідки матиме для України; як правильно відновитися після свят; чи введуть в Україні продуктові картки; таємниця смерті Сергія Корольова.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.