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Video: Факти тижня – повний випуск – 17.10.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 17.10.2021: Маски, Довгоносики, Сердючка і Квартал. Антологія українського гумору; як жінки полюють на чоловіків; як в Україні створили 6 штучних морів; чому Медведєв нахамив Зеленському і московський вояж Нуланд; п’яна суддя, брехня депутата та інші зашквари тижня; дефіцит вугілля в Україні. Чи загрожують нам віялові відключення; ексклюзив з президентом Зеленським; проїзд у транспорті за Covid-сертифікатом. Як контролюватимуть.

Факти тижня – повний випуск – 17.10.2021
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Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 17.10.2021: Маски, Довгоносики, Сердючка і Квартал. Антологія українського гумору; як жінки полюють на чоловіків; як в Україні створили 6 штучних морів; чому Медведєв нахамив Зеленському і московський вояж Нуланд; п’яна суддя, брехня депутата та інші зашквари тижня; дефіцит вугілля в Україні. Чи загрожують нам віялові відключення; ексклюзив з президентом Зеленським; проїзд у транспорті за Covid-сертифікатом. Як контролюватимуть.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 17.10.2021 / 17.10.2021 23:24
17.10.2021 23:24

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