seach
ICTV - Разом краще

Video: Факти тижня – повний випуск – 19.09.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 19.09.2021: як газовий шантаж Путіна у Європі вплине на тарифи в Україні; чи буде новий локдаун; як минули вибори до Держдуми у Росії та навіщо Путін заводить у парламент бойовиків з Донбасу; де найбільше платять за сезонні роботи; чому українська олія у нас дорожча, ніж за кордоном; чи можливо відкрити Лук’янівське СІЗО для туристів; навіщо Сталін вирішив підірвати греблю у Запоріжжі; а також історії наймогутніших наркобаронів світу.

Факти тижня – повний випуск – 19.09.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 19.09.2021: як газовий шантаж Путіна у Європі вплине на тарифи в Україні; чи буде новий локдаун; як минули вибори до Держдуми у Росії та навіщо Путін заводить у парламент бойовиків з Донбасу; де найбільше платять за сезонні роботи; чому українська олія у нас дорожча, ніж за кордоном; чи можливо відкрити Лук’янівське СІЗО для туристів; навіщо Сталін вирішив підірвати греблю у Запоріжжі; а також історії наймогутніших наркобаронів світу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 19.09.2021 / 19.09.2021 23:17
19.09.2021 23:17

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь