Факти тижня – повний випуск – 19.09.2021

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 19.09.2021: як газовий шантаж Путіна у Європі вплине на тарифи в Україні; чи буде новий локдаун; як минули вибори до Держдуми у Росії та навіщо Путін заводить у парламент бойовиків з Донбасу; де найбільше платять за сезонні роботи; чому українська олія у нас дорожча, ніж за кордоном; чи можливо відкрити Лук’янівське СІЗО для туристів; навіщо Сталін вирішив підірвати греблю у Запоріжжі; а також історії наймогутніших наркобаронів світу.

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