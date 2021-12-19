Факти тижня – повний випуск – 19.12.2021

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 19.12.2021: тисяча в Дії. Як отримати гроші зі смартфоном і без; як депутати хочуть зупиняти ціни і чи подешевшають продукти; звідки взялось хамство в українській політиці; як росіянка обкрадала американців; скільки коштуватиме святкове застілля.

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