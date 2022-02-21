seach
ICTV - Разом краще

Video: Факти тижня – повний випуск – 20.02.2022

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 20.02.2022: для чого бойовики влаштовують нові провокації на Донбасі; навіщо Держдума хоче визнати ОРДЛО; чи вдасться Заходу приборкати Путіна та про що говорили у Мюнхені; навіщо росіяни влаштували морські навчання; як військові поставили ультиматум Путіну; чи закриють небо над Україною та хто посіяв паніку на авіаринку; як жартують українці, аби не панікувати; невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах.

Факти тижня – повний випуск – 20.02.2022
0

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 20.02.2022: для чого бойовики влаштовують нові провокації на Донбасі; навіщо Держдума хоче визнати ОРДЛО; чи вдасться Заходу приборкати Путіна та про що говорили у Мюнхені; навіщо росіяни влаштували морські навчання; як військові поставили ультиматум Путіну; чи закриють небо над Україною та хто посіяв паніку на авіаринку; як жартують українці, аби не панікувати; невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 20.02.2022 / 21.02.2022 00:00
21.02.2022 00:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь