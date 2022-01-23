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Video: Факти тижня – повний випуск – 23.01.2022

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 23.01.2022: які воєнні сценарії задумав Путін; чи захищені наші персональні дані і стратегічні об’єкти; чим може закінчитися справа проти п'ятого президента Петра Порошенка; чому звільняються копи; надсучасний катер для охорони морських кордонів; чому дорожчає хліб і що з цінами буде надалі; зашквари тижня; правила виживання у горах; суперкари президентів.

Факти тижня – повний випуск – 23.01.2022
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Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 23.01.2022: які воєнні сценарії задумав Путін; чи захищені наші персональні дані і стратегічні об’єкти; чим може закінчитися справа проти п’ятого президента Петра Порошенка; чому звільняються копи; надсучасний катер для охорони морських кордонів; чому дорожчає хліб і що з цінами буде надалі; зашквари тижня; правила виживання у горах; суперкари президентів.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 23.01.2022 / 23.01.2022 21:01
23.01.2022 21:01

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