Факти тижня – повний випуск – 23.01.2022

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 23.01.2022: які воєнні сценарії задумав Путін; чи захищені наші персональні дані і стратегічні об’єкти; чим може закінчитися справа проти п’ятого президента Петра Порошенка; чому звільняються копи; надсучасний катер для охорони морських кордонів; чому дорожчає хліб і що з цінами буде надалі; зашквари тижня; правила виживання у горах; суперкари президентів.

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