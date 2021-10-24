Факти тижня – повний випуск – 24.10.2021

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 24.10.2021: ядерні навчання НАТО в Європі; які обмеження в областях червоної зони; чи вистачить ліжок і кисню; скільки платитимемо за опалення; невже Киву виключили з ОПЗЖ?; дорожчає пальне, продукти й техніка; як утеплитись на зиму; чи буде дефіцит та скільки коштуватиме кава; бій за багатства Антарктиди; ексклюзив з трояндових плантацій у Болгарії; містичний бік авіації.

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