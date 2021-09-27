Факти тижня – повний випуск – 26.09.2021

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 26.09.2021: нові податки для українців; скандал з підводними човнами. Чи вийде Франція з НАТО; побічні ефекти вакцинації та чому хворіють щеплені; унікальна пересадка серця та легенів в Україні; сонячні затемнення. Як вони впливають на людей та природу; таємниці Сахари та що в неї спільного з пустелею над Дніпром.

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