Факти тижня – повний випуск – 26.12.2021

Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 26.12.2021: жіночий призов; новий виток у справі Порошенка; чим вразили українців політики у 2021-му; чи скінчиться пандемія і що буде з цінами на газ; найяскравіші зашквари 2021 року; секрети шампанського; у чому зустрічати новий рік та як правильно загадати бажання; де краще відгуляти канікули: у Львові чи Одесі.

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