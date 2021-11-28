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Video: Факти тижня – повний випуск – 28.11.2021

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 28.11.2021: нові карантинні правила; ліки від коронавірусу; чим запам’ятався Олександр Омельченко; хто «злив» вагнергейт і затіяв держпереворот; чи продумує Путін повномасштабну війну; як готуються до вторгнення українські вояки; де знайти електрику, якщо її вимкнули; хто і навіщо випробовує космічну зброю; таємниця «Курська». Чи винна натівська субмарина у трагедії підводного човна.

Факти тижня – повний випуск – 28.11.2021
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Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 28.11.2021: нові карантинні правила; ліки від коронавірусу; чим запам’ятався Олександр Омельченко; хто «злив» вагнергейт і затіяв держпереворот; чи продумує Путін повномасштабну війну; як готуються до вторгнення українські вояки; де знайти електрику, якщо її вимкнули; хто і навіщо випробовує космічну зброю; таємниця «Курська». Чи винна натівська субмарина у трагедії підводного човна.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 28.11.2021 / 28.11.2021 21:07
28.11.2021 21:07

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