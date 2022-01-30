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Video: Факти тижня – повний випуск – 30.01.2022

Дивіться у новому випуску "Фактів тижня" від 30.01.2022: розстріл солдатів у Дніпрі. Чому строковик жорстоко вбив своїх товаришів; хто насправді допоможе Україні у випадку російського вторгнення; скільки Україні коштує загроза війни; якою зброєю будемо відбиватись від Росії; розбірки біля СБУ та інші зашквари тижня.

Факти тижня – повний випуск – 30.01.2022
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Дивіться у новому випуску “Фактів тижня” від 30.01.2022: розстріл солдатів у Дніпрі. Чому строковик жорстоко вбив своїх товаришів; хто насправді допоможе Україні у випадку російського вторгнення; скільки Україні коштує загроза війни; якою зброєю будемо відбиватись від Росії; розбірки біля СБУ та інші зашквари тижня.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Факти тижня – повний випуск – 30.01.2022 / 30.01.2022 22:45
30.01.2022 22:45

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