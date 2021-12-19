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Video: Феномен Гогілашвілі. Звідки взялось хамство в українській політиці? Факти тижня, 19.12

Росія проводить політику великого блефа і продовжує хамити. Це подобається російській публіці. Але не лише їй. Хамство можновладців - це якийсь пострадянський синдром. Навіть в Україні, після трьох революцій, з'являються феномени Гогілашвілі. Високих чиновників, які думають, що вони тепер боги. Історія з цим заступником міністра цього тижня обросла новими подробицями. Про це Володимир Рунець.  

Феномен Гогілашвілі. Звідки взялось хамство в українській політиці? Факти тижня, 19.12
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Росія проводить політику великого блефа і продовжує хамити. Це подобається російській публіці. Але не лише їй. Хамство можновладців – це якийсь пострадянський синдром.

Навіть в Україні, після трьох революцій, з’являються феномени Гогілашвілі. Високих чиновників, які думають, що вони тепер боги. Історія з цим заступником міністра цього тижня обросла новими подробицями. Про це Володимир Рунець.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Феномен Гогілашвілі. Звідки взялось хамство в українській політиці? Факти тижня, 19.12 / 19.12.2021 19:24
19.12.2021 19:24

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