Феномен Гогілашвілі. Звідки взялось хамство в українській політиці? Факти тижня, 19.12

Росія проводить політику великого блефа і продовжує хамити. Це подобається російській публіці. Але не лише їй. Хамство можновладців – це якийсь пострадянський синдром.

Навіть в Україні, після трьох революцій, з’являються феномени Гогілашвілі. Високих чиновників, які думають, що вони тепер боги. Історія з цим заступником міністра цього тижня обросла новими подробицями. Про це Володимир Рунець.